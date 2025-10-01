"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций NVIDIA

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций NVIDIA Corp., сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент объявил, что инвестирует до $100 млрд в OpenAI (разработчик нейросети ChatGPT), чтобы поддержать масштабное строительство центров обработки данных, оснащенных чипами NVIDIA.

"Таким образом, NVIDIA вкладывает значительные средства в поддержку рынка. Мы видим признаки "кругового" финансирования - расширение деятельности OpenAI подразумевает большие закупки продукции у NVIDIA, - пишут эксперты. - Эта сделка возродила опасения по поводу "пузыря" в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Мы считаем, что эти инвестиции могут усугубить ситуацию в случае спада, когда цикл развернется. Сохраняем "негативный" взгляд на акции компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.