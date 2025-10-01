Цена акций Nike, вероятно, продолжит рост на торгах в среду - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Nike Inc., вероятно, продолжат рост на торгах в среду, также хороший фон есть для котировок бумаг Pfizer Inc., считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

"Компания Nike хорошо отчиталась за первый квартал 2026 финансового года. Продажи выросли на 1%, до $11,7 млрд против ожидавшихся $11 млрд, притом что эмитент предполагал уменьшение на несколько процентов. Прибыль на акцию составила $0,49, тогда как аналитики прогнозировали $0,27. Ожидаем продолжения роста в бумаге", - отмечают эксперты в комментарии.

Также Вахрамеев и Горбунов обращают внимание, что котировки акций Pfizer Inc. подскочили во вторник в цене на 6,8%, когда появились сообщения, что эмитент согласился снизить цены на ряд рецептурных препаратов в США и локализовать производство для американского рынка. Также, указывают аналитики, Pfizer подтверждает планы вложить $70 млрд в местные проекты и исследования. Взамен власти дают компании трехлетнее освобождение от уплаты 100%-ной пошлины на импортные лекарства.

Белый дом, по словам президента США, ведет работу над аналогичными соглашениями с другими представителями отрасли, упомянув, в частности, Eli Lilly Co.

"Полагаем, новости создают хороший фон для котировок Pfizer и фармацевтического сектора в целом", - говорится в обзоре инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.