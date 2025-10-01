"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям NVIDIA Corp. с целевой ценой $186,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 2,6% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"NVIDIA продолжает выигрывать от глобального ажиотажа вокруг ИИ и испытывает сильный спрос на свои решения, что позволяет ей демонстрировать высокие темпы роста финансовых показателей, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Также компания в последнее время активно вступает в стратегические альянсы, направленные на развитие ИИ-инфраструктуры, что должно позволить ей сохранить доминирующее положение на глобальном рынке ИИ-чипов в будущем. Между тем акции NVIDIA с начала текущего года подскочили в цене на 35%, заметно опередив широкий рынок, и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется ограниченным. Поэтому наш взгляд на них в данный момент нейтральный".

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

