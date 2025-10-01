"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Construction Bank класса H с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 8,74 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Бумаги эмитента с момента выхода нашего июльского обзора заметно скорректировались вниз, что обусловлено (в том числе) не самыми убедительными финансовыми результатами банка. Тем не менее мы придерживаемся умеренно позитивного взгляда на перспективы его бизнеса и рассчитываем на восстановление финпоказателей в предстоящие годы на фоне сохранения достаточно высоких темпов роста экономики Китая, - пишет эксперт. - Наша оценка справедливой стоимости акций класса H построена на сравнении с аналогами по коэффициентам P/E NTM, P/B и дивдоходности и указывает на неплохой потенциал роста цены этих бумаг. На основании этого мы считаем их текущий ценовой уровень привлекательным для среднесрочных покупок".

China Construction Bank - один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.