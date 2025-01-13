Дисконт цены российской нефти Urals к Brent может вырасти в среднесрочной перспективе - ПСБ

Дисконт цены российской нефти Urals к Brent может вырасти в среднесрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

В пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сообщило о включении в SDN List "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Под санкции попала и целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также также многочисленные суда и нефтетрейдеры.

"Тренд на ужесточение санкционного режима в отношении российской энергетики продолжается, но сильного шока новые санкции не произвели, поскольку отрасль готовилась к такому развитию событий давно, и многие процессы уже в достаточной степени отлажены, - пишет аналитик в комментарии. - Однако в среднесрочной перспективе из-за новых осложнений работы нефтяных компаний может вырасти дисконт российской нефти Urals к Brent, повыситься стоимость фрахта, а также могут усложниться расчеты, что в совокупности приведёт к снижению российского экспорта".

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