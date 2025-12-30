Дальнейшая динамика цен на МПГ труднопредсказуема - ПСБ

Дальнейшая динамика цен на металлы платиновой группы (МПГ) труднопредсказуема, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Текущий рост носит, по нашему мнению, выраженно спекулятивный характер и обусловлен ажиотажем в США, дальнейшая динамика цен труднопредсказуема, - пишут эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе допускаем сохранения инерции к росту. Но сегмент оцениваем как перегретый и рекомендуем, до ясности по пошлинам США, воздерживаться от новых покупок МПГ. Среднесрочные перспективы также выглядят туманными: риски ослабления доллара и снижение ставки ФРС уже, по нашим оценкам, в большой степени "в ценах", а введение доппошлин США неочевидно".

