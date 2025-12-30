Акции Транснефти, Норникеля и ДОМ.РФ могут оказаться сильнее рынка в январе - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Транснефти" (прив.), "Норильского никеля" и "ДОМ.РФ" могут оказаться сильнее рынка в январе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на то, что новогоднего ралли на российском фондовом рынке не случилось, в первом эшелоне остаются акции, которые могут оказаться сильнее рынка на фоне мощного роста цен на цветные металлы, а также будущих дивидендных выплат", - пишут аналитики.

"Норникель" - один из бенефициаров роста цен на медь и металлов платиновой группы. По мнению экспертов сервиса, акции компании могут быть интересны на фоне подорожания корзины металлов "Норникеля". При этом в случае ослабления рубля, а также возвращения в 20226 году к дивидендным выплатам акции компании могут получить дополнительный импульс к росту.

"По прогнозам руководства группы, прибыль "ДОМ.РФ" за 2025 год может составить около 90 млрд рублей, 5-% которой могут быть направлены на дивиденды в соответствии с дивполитикой, - пишут далее аналитики. - В этом случае дивиденд может составить 240-250 рублей на акцию, а потенциальная дивидендная доходность - от 13,4 до 13,9% к цене на последнюю неделю декабря".

Стратеги сервиса "Газпромбанк Инвестиции" отмечают восстановление добычи в России во втором полугодии 2025 года на фоне действующих договоренностей ОПЕК+. В свою очередь, восстановление добычи может привести к увеличению объемов транспортировки нефти по трубопроводам, что в совокупности с индексацией тарифов "Транснефти" поддержит прибыль компании.

По оценке аналитиков, в 2026 году компания может выплатить акционерам около 180-190 рублей на акцию в виде дивидендов за 2025 год. Таким образом, потенциальная дивидендная доходность к цене акций на конец декабря текущего года может составить порядка 13-14%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.