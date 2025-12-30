Цена на золото может вскоре вернуться в район $4380/унц. - БКС Экспресс

Котировки золота могут вскоре вернуться в район $4380 за тройскую унцию, в будущем году не исключаются новые максимумы, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Золото - лучший сырьевой актив в 2025 году, констатирует эксперт. Было волатильно, но тренд не менялся - строго вверх.

"В понедельник состоялась жесткая фиксация от рекордных $4550 за тройскую унцию. Скорее всего, это ненадолго, - пишет Зельцер в комментарии. - Вскоре вероятна стабилизация и возврат к октябрьским пикам - в район $4380. Пока тренд не развернулся, лучше на проливах играть от "лонга". В будущем году не исключаются новые максимумы. Факторы курса драгметалла - монетарный цикл центробанков и скупка металла в ЗВР, слабость глобального доллара, тихая гавань в обстановке перманентной международной эскалации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.