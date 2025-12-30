Вектор рынка акций США указывает строго вверх - БКС Экспресс

Вектор американского фондового рынка указывает строго вверх, S&P 500 способен уйти к новой вершине, говорится в комментарии аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Американские индексы в понедельник снизились в пределах полупроцента, но это "шум" после фееричного ралли и недавнего обновления абсолютных исторических максимумов, отмечает эксперт.

Средний рост индексов США за 2025 год - 20%.

"Вектор рынка указывает строго вверх. В 2026 году бенчмарк S&P 500 способен отметиться на новой вершине, ближайший ориентир - на круглые 7000 пунктов. Фактор тренда - цикл на снижение ставки ФРС", - указывает Зельцер.

