30 декабря 2025 года 14:33
Потенциал роста мировых фондовых рынков сохраняется - ПСБ
Потенциал роста мировых фондовых рынков в 2026 году сохраняется, но их позиции выглядят непрочными, считают аналитики банка ПСБ. "С одной стороны, наблюдается двузначный рост прибыли на акцию в США, явного макронегатива пока нет, - указывают эксперты в комментарии. - С другой, - рентабельность по чистой прибыли в США уже на пиках с 2020 года, а сам рынок выглядит дорогим (форвардный Р/Е S&P500 вошел в зону 23-24х; выше оценки были лишь на пиках кризисов 2020 и 2008гг), глобальный ИТ-сектор - сильно перегрет. Риски глубокой коррекции внутри года считаем высокими". Аналитики банка ждут движения S&P500 в течение 2026 года в зоне 5800-7100 пунктов. Глобальный финансовый кризис пока им видится маловероятным. "После завершения цикла смягчения ДКП и снижения ставки в США (ждем в первом полугодии 2026 снижения ставки ФРС к 3-3,25%), доллар может перейти к укреплению с возвратом евро в диапазон 1,12-1,14 к концу 2026 года", - прогнозируют в ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
30 декабря 2025 года 18:38
