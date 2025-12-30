ПСБ назвал акции с лучшим потенциалом роста в январе

Аналитики банка ПСБ назвали акции с лучшим потенциалом роста в январе, в список вошли бумаги Сбербанка, "Полюса", "Яндекса", "Транснефти" и "ИКС 5", сообщается в комментарии.

"Заканчивается 2025 год - непростой год для рынка акций. Мы сделали подборку наиболее интересных компаний, бумаги которых могут показать динамику лучше рынка, - пишут эксперты. - В начале 2026 года считаем целесообразным делать ставку на стабильные компании с понятным, растущим бизнесом без привязки к внешней конъюнктуре".

Сбербанк , на взгляд аналитиков, остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных дивидендных историй на рынке. "Сбер имеет все шансы достичь в этом году рекордной прибыли в 1,7 трлн руб., что позволяет ожидать роста дивидендов до 36,4-37 руб. на акцию, - считают в банке. - В 2026 году, несмотря на наш консервативный взгляд на банковскую систему в целом, чистая прибыль Сбербанка может достичь 1,8 трлн руб.".

"Полюс" - ключевой бенефициар отличной ценовой конъюнктуры рынков драгметаллов, отмечают эксперты банка. По их оценке, ожидаемый переход цен на золото к проторговке района $4000/унц. даже при сдержанном ослаблении рубля обеспечит дальнейший уверенный рост финпоказателей.

В свою очередь, ресегментация бизнеса, которую провел "Яндекс" в 3К25, по мнению аналитиков, улучшит прозрачность и позволит четче оценивать потенциал развития того или иного сегмента. "Яндекс" выигрывает за счет высоко диверсифицированного бизнеса, растет на 30%+ ежегодно, генерирует 20%+ маржу по скорректированной EBITDA, сдерживает рост расходов, удерживает долговую нагрузку низкой (скорр. чистый долг/EBITDA LTM - 0,4х), дважды в год платит дивиденды", - подчеркивается в комментарии.

Сильными сторонами компании "ИКС 5", на взгляд стратегов ПСБ, является взвешенная мультиформатная стратегия, фокус на повышение эффективности за счет организации собственной логистической инфраструктуры и продвижения собственных брендов, а также ведущая позиция в онлайн-каналах. Дивидендная политика "ИКС5" также повышает привлекательность акций: за 9 месяцев 2025 г. утвержден дивиденд в размере 368 руб./акция (доходность 12%), а по итогам года ждем дивиденд в размере около 100 руб./акция (доходность 3%).

"У "Транснефти" понятный и предсказуемый бизнес, она зависит не от волатильных цен на нефть, как другие компании нефтегазового сектора, а от объемов добычи нефти в РФ и тарифов на прокачку, - указывают эксперты банка. - Восстановление добычи из-за отмены ограничений ОПЕК+ и рост тарифов на уровне ИПЦ (+5,1% в 2026 г.) частично сглаживают давление налоговой нагрузки. Дивиденды платятся стабильно и на уровне 50% от чистой прибыли. За счет внушительной денежной позиции на балансе компания может рассчитывать на неплохие процентные доходы. Полагаем, что акции "Транснефти" в 2026 году останутся одними из интересных по уровню дивидендной доходности (12%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.