"Финам" повысил рейтинг акций Nintendo до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Nintendo с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 22,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент в отчетности за второй квартал 2026 финансового года показал рост выручки более чем на 100%, что связано с успешным запуском приставки Nintendo Switch 2 и резким увеличением доли продаж аппаратного сегмента, констатирует эксперт.

Это позволило компании существенно укрепить операционные результаты и повысить годовой прогноз, отмечает он.

"В целом отчет можно охарактеризовать как очень сильный по росту выручки, но с заметным давлением на маржу (операционная маржа снизилась с 23,2% год назад до 13,2%), при этом финансовая устойчивость и стратегическая позиция компании остаются крепчайшими на японском рынке", - говорится в обзоре Лозового.

"Данные бумаги заметно снизились в цене за последние недели и, мы считаем, стали интересны для покупки. При оценке их стоимости опирались на прогнозные мультипликаторы EV/S и EV/EBITDA NTM в сравнении с компаниями-аналогами и историческими мультипликаторами", - пишет аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.