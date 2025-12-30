.
30 декабря 2025 года 15:17
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4 руб
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею: покупать акции "Интер РАО" с целью 4 рубля за штуку" с ожидаемой доходностью до 27,8% на горизонте пяти месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой. "С технической точки зрения акции "Интер РАО" торгуются чуть выше минимумов 2022 года и ниже 100-дневной скользящей средней, с учетом позитивных финансовых результатов данные факты указывают на недооценку акций компании инвесторами. Ждем возврата к отметке 4 рубля к концу мая 2026 года", - пишет эксперт. Стратег БКС выделяет ряд позитивных для роста факторов: - Основной драйвер роста - улучшение финансовых результатов на фоне индексации тарифов, которая происходит регулярно и в 2026 году запланирована на 1 июля. Повышение платежей составит 5,2%. - Улучшение финансовых результатов непосредственно влияет на размер дивидендных выплат. "Интер РАО" стабильно платит годовые дивиденды в середине года и направляет на выплаты не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность бумаг в 2025 году достигла почти 10%. - Компания представила позитивную финансовую отчетность за 9 месяцев 2025 года по МСФО. Чистая прибыль составила 113,8 млрд руб., показатель увеличился на 2,6% год к году (г/г). EBITDA достигла 131,2 млрд руб. (+14,3% г/г). Выручка компании за период достигла 1,2 трлн руб., увеличившись на 13,9% г/г. "Интер РАО" также может похвастаться отрицательным Чистым долгом в размере 335,8 млрд руб. - По мультипликатору P/E акции компании торгуются со значительным дисконтам к средним историческим значениям. На взгляд Кокоревой, основной фактор риска - высокие капитальные затраты. Компания запланировала реализацию нескольких крупных проектов на ближайшие годы, которые потребуют от нее значительных финансовых вложений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
30 декабря 2025 года 18:38
