"Финам" понизил рейтинг акций Полюса до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "Полюс" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 2403 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Акции "Полюса" восстановились после октябрьского дивидендного гэпа благодаря сильной динамике золота и снова достигли нашего таргета, - пишет эксперт. - В следующем году динамика акций "Полюса" тоже будет в основном зависеть от динамики золота. Компания может стать одним из бенефициаров ослабления рубля. С другой стороны, рост золота не может быть бесконечным. Снижение мировых геополитических и экономических рисков способно развернуть рынки от золота и акций золотодобытчиков в сторону более рискованных активов".

ПАО "Полюс" - основной производитель золота в России и один из ведущих в мире, причем с самой низкой себестоимостью, крупнейшими запасами и большим потенциалом роста производства.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.