"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ВТБ, бумаги торгуются с дисконтом, снижение ключевой ставки ЦБ РФ должно позитивно сказаться на финансовом положении эмитента, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент в пятницу, 25 апреля, опубликовал сокращенные финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО.

Чистая прибыль увеличилась год к году на 15,4% и составила 141,2 млрд руб., однако рост обусловлен доходом от переоценки финансовых инструментов на фоне роста рынка в начале года, отмечает эксперт. За I квартал доход составил 252 млрд руб., что в пять раз выше, чем в I квартале 2024 года.

При этом остальные ключевые операционные показатели продолжают ухудшаться на фоне высоких ставок, констатирует Шаров: маржинальность банковского бизнеса находится на исторически низком уровне, при этом расходы на резервы и операционные расходы продолжают расти высокими темпами.

"Менеджмент ВТБ подтвердил ожидания по прибыли 430 млрд руб. в 2025 году, однако, по нашему мнению, в текущих условиях это труднодостижимая цель", - указывает аналитик инвесткомпании.

"Сохраняем позитивный взгляд на бумаги ВТБ. Текущая оценка по мультипликатору P/E 2х на базе наших прогнозов прибыли на 2025 году против среднеисторических 4,6х. Акции торгуются с дисконтом, снижение ключевой ставки должно позитивно сказаться на финансовом положении банка", - пишет Шаров в обзоре.

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