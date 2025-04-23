Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%

Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%

23 апреля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в марте 2025 года составил 0,8% в годовом сравнении после роста на 0,2% в феврале и на 2,2% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За 1-й квартал 2025 годав РФ выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкое замедление годовых темпов роста в промышленности в феврале объяснялось "лишним" днем в этом месяце високосного 2024 года.

Данные по промышленности в марте 2025 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал рост промпроизводства РФ за март на 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ в марте снизилась на 0,7% после роста на 0,3% в феврале и падения на 3,4% в январе.

В марте 2025 года ожидаемо ускорился (после проседания в феврале из-за календарного фактора) рост в обрабатывающих отраслях - до 4,0% в годовом сравнении с 3,2% в феврале, но в январе рост составлял 7,0% (за I квартал обработка выросла на 4,7%).

В добывающем секторе в марте 2025 года снижение составило 4,1% в годовом выражении после падения на 4,9% в феврале и снижения на 2,1% в январе (за I квартал снижение в добыче на 3,7%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в марте был зафиксировано снижение на 2,1% после падения на 3,0% в феврале и на 6,4% в январе (за I квартал снижение на 3,9%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в марте составило 1,4% после снижения на 1,8% в феврале и роста на 3,2% в январе (за 1-й квартал снижение на 0,1%).

Отрасли, показавшие в марте 2025 года рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 36,9%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, - 24,4%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 13,2%, ремонт машин и оборудования - 12,2%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 5,8%, производство химических веществ и химических продуктов - 2,1%, производство кокса и нефтепродуктов - 1,8%, добыча металлических руд -1,3%, добыча угля - 0,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в марте 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: добыча прочих полезных ископаемых - 22,4%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 12,7%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 8,6%, производство кожи и изделий из кожи - 7,1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 6,1%, производство электрического оборудования - 6,0%, производство текстильных изделий - 2,7%, производство одежды - 4,9%, производство табачных изделий - 2,5%, металлургическое производство - 2,1%, производство мебели - 2,1%, производство резиновых и пластмассовых изделий - 1,2%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 1,0%; производство бумаги - 0,8%, производство продуктов питания - 0,7%, напитков - 8,1%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале апреля).

Минэкономразвития РФ на этой неделе также повысило свой прогноз по росту промышленности в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии. "Экономика становится более фрагментированной, и рост перестал быть фронтальным. Был период 2023-2024 годов, когда рост был фронтальным, сейчас ситуация чуть меняется - где-то повыше, где-то пониже, часть отраслей ушла в минус - вопрос, на какой срок", - прокомментировал представитель Минэкономразвития новый прогноз.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-марте 2025 года выросло на 7,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, выпуск грузовиков упал на 15,6%. По итогам 1-го квартала в стране было выпущено 176 тыс. легковых машин, только за март - 60,9 тыс. (-2,1%).

Грузовиков с начала года произведено 36,6 тыс. единиц, в марте - 14,2 тыс. (-7,3%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в марте рухнул на 39,6%, до 881 шт., за январь-март - на 41%, до 2,248 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ в марте выпущено 19,8 тыс. шт. (+0,6%), с начала года - 52,6 тыс. шт. (-0,9%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за март упало на 46,7%, до 2,1 тыс. шт., за квартал - снизилось на 32,9%, до 6,8 тыс. шт.

Показатели производства отдельных видов автотехники, в том числе грузовиков, падают на фоне охлаждения российского авторынка под давлением кредитных ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая - ключевого внешнего поставщика автомобилей на российский рынок. Одним из факторов снижения поставок из КНР стали два шага повышения утильсбора в октябре прошлого и в начале текущего года.