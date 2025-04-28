Импортерам придется расплачиваться по разным валютным курсам

28 апреля. FINMARKET.RU - Минфин рекомендовал таможне применять двухступенчатый метод для определения стоимости ввозимой в страну продукции, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо, направленное директором департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков МинфинаНикитой Золкиным в Федеральную таможенную службу (ФТС) с пояснениями, какой курс валют применять при определении таможенной стоимости товаров.

Если в договорах поставки расходы указаны в иностранной валюте, но оплачиваются в рублях, то дистрибуторам необходимо учитывать курс ЦБ на момент ввоза товаров. А затраты, осуществляемые после ввоза продукции в страну, учитываются уже по курсу на дату регистрации таможенной декларации.

В ФТС подтвердили “Ъ”, что довели до таможенных органов полученное из Минфина сообщение.

Из-за нового метода расчета, по словам главы таможенно-логистического оператора КВТ Юлии Шленской, у большинства импортеров начались сложности. Дистрибуторы алкоголя, у которых сложности начались в первую очередь, опасаются проблем с документооборотом и рисками переплат, особенно при контрактах, гдерастянуты во времени.обещает найти единообразный подход к определению стоимости товаров.

По сути, поясняет заместитель гендиректора компании BMJ-Logistics Константин Бондаренко, «по новым правилам таможенная стоимость груза формируется как сумма двух частей, рассчитанных по разным курсам».