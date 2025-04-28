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28 апреля 2025 года 09:08
Импортерам придется расплачиваться по разным валютным курсам
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Валерий Шарифулин/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Минфин рекомендовал таможне применять двухступенчатый метод для определения стоимости ввозимой в страну продукции, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо, направленное директором департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина РФ Никитой Золкиным в Федеральную таможенную службу (ФТС) с пояснениями, какой курс валют применять при определении таможенной стоимости товаров. Если в договорах поставки расходы указаны в иностранной валюте, но оплачиваются в рублях, то дистрибуторам необходимо учитывать курс ЦБ на момент ввоза товаров. А затраты, осуществляемые после ввоза продукции в страну, учитываются уже по курсу на дату регистрации таможенной декларации. В ФТС подтвердили “Ъ”, что довели до таможенных органов полученное из Минфина сообщение. Из-за нового метода расчета, по словам главы таможенно-логистического оператора КВТ Юлии Шленской, у большинства импортеров начались сложности. Дистрибуторы алкоголя, у которых сложности начались в первую очередь, опасаются проблем с документооборотом и рисками переплат, особенно при контрактах, где платежи растянуты во времени. Таможня обещает найти единообразный подход к определению стоимости товаров. По сути, поясняет заместитель гендиректора компании BMJ-Logistics Константин Бондаренко, «по новым правилам таможенная стоимость груза формируется как сумма двух частей, рассчитанных по разным курсам».
Опубликовано Финмаркет
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Istina 28.04.2025
В чьих интересах Рекомендации Минфина?
Istina 28.04.2025
Любому Продавцу товара предоплата, интереснее оплаты по факту ввоза или продажи товара на стороне Покупателя. Предоплата - это всегда покрытие поставки. Если стороны договариваются о других вариантах оплаты товара - это риск Продавца. Условия перевода валюты контракта в валюту платежа - это установленные контрактом услвоия, в случае если валюта контракта отличается от валюты платежа.
Istina 28.04.2025
Импортерам следует соблюдать договорные отношения, иначе они потеряют контрагентов.
Istina 28.04.2025
Рекомендации министерств и ведомств не являются правовыми документами. Минфин дал спорные рекомендации. Стороны договорных отношений устанавливают условия и порядок взаимодействия - это по закону.
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