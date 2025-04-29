Перед летним сезоном в РФ упал спрос на семена и саженцы

29 апреля. FINMARKET.RU - Ближе к майским каникулам, когда россияне в большинстве своем традиционно отправляются на дачу,на саженцы исократился, пишет "Коммерсант"

С 1 марта по 20 апреля 2025 года средний чек на саженцы и семена, которые потребители покупают для своих дачных участков и огородов, в целом по России вырос на 17%, подсчитали аналитики проекта T-Data. При этом за этот период продажи семян снизились на 10%, саженцев - на 10%, добавляют в "Платформе ОФД". В целом продажи садовых товаров с 1 марта по 20 апреля снизились на 3% год к году.

На снижение спроса повлияли нестабильные погодные условия в середине весны, когда, как правило, планируются работы по благоустройству загородных участков, поясняет директор по маркетингу "Платформы ОФД" Леонид Симаков. Возможно, повлиял и тот факт, что теперь потребители предпочитают меньше времени тратить на работы по благоустройству дач и переключаются на покупку уже готовых растений. Как считает управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин, спад продаж в Москве и Подмосковье будет наблюдаться и в ближайшие недели, если не установится стабильно теплая погода.