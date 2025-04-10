Долги по ЖКХ собираются взыскивать с помощью нотариусов

10 апреля. FINMARKET.RU - Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов поддержал законопроект о взыскании долгов пос помощью нотариусов. Заявление прозвучало на встрече главы ведомства с сенаторами.

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который предполагает использовать исполнительную надпись нотариуса для внесудебного взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. Проще говоря: теперь управдомы смогут обращаться к нотариусам, чтобы получить документы для судебных приставов. Как пояснил глава ФССП, исполнительная надпись нотариуса предполагает бесспорный долг, который не обжалуется в суде. Если же у должника есть возражения, тоне поставит свою печать. А должник сможет отстаивать свою позицию в суде, пишет "Российская газета"

Как отметил Аристов, ФССП в настоящее время обеспечивает взыскание порядка 35-40% всех долгов по ЖКХ.

Как рассказали "РГ" в Федеральной нотариальной палате, в проекте закона предусмотрен следующий механизм: нотариус уведомляет должника о намерениях кредитора использовать исполнительную надпись, и у неплательщика будет 7 дней для исполнения обязательств. Если же они не будут исполнены, то нотариус предоставит исполнительную надпись о взыскании задолженности и уведомит об этом должника в течение 3-х дней. После получения исполнительной надписи кредитор сможет передать документы приставам.

Многие эксперты подчеркивают: новация защитит граждан от тайного списания долгов.

Член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий, нотариус Московской области Олег Рзянин отметил, что в законопроекте предусмотрены различные инструменты, которые позволяют обезопасить всех участников процесса. В частности, нотариус может запрашивать данные должника из Единого госреестра недвижимости, чтобы проверить, является ли он собственником жилого помещения.

Обратиться за исполнительной надписью можно удаленно, без посещения нотариальной конторы. Нотариус совершает исполнительную надпись в формате электронного документа и в таком же электронном виде направляет документы в службу судебных приставов.