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29 апреля 2025 года 08:39

Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в РФ

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Все иностранные финансисты - участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке", - подчеркнул Аксаков. При нормализации отношений РФ с Западом представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок, уточнил депутат.

До обострения украинского конфликта в феврале 2022 года в РФ действовало несколько "дочек" иностранных банков. Крупнейшими из них были Райффайзенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), Юникредит Банк (Италия), Ситибанк (США), Хоум Банк (Чехия) и ОТП Банк (Венгрия).

Доля иностранцев на финансовом рынке РФ сократилась с 11% в начале 2022 года до 4-5% к 2025-му, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Однако ряд игроков продолжает деятельность в России Среди них - Райффайзенбанк и Юникредит Банк, которые до сих пор входят в список системно значимых кредитных организаций, формируемый ЦБ. При этом они не раз официально заявляли о планах уйти из России, но это сложный процесс.

Однако в последние месяцы ситуация могла измениться из-за потепления отношений между США и Россией - на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине Вашингтон давал сигналы о готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Потепление уже заметно: к внебиржевым торгам на Мосбирже вернулись 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx.

В апреле в Financial Times сообщали, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки продать российский бизнес на фоне возможного потепления отношений между США и Россией. Выяснилось, что это решение было принято еще в феврале, уточнили источники издания. Пауза необходима, чтобы заново оценить ситуацию и понять, не изменится ли позиция США. Впрочем, сама финансовая организация тогда официально эту информацию опровергла.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  возвращение

 
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