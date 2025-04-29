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29 апреля 2025 года 08:39
Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в РФ
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Александр Щербак/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Все иностранные финансисты - участники встречи выразили заинтересованность в работе на российском рынке", - подчеркнул Аксаков. При нормализации отношений РФ с Западом представители иностранного бизнеса могут начать возвращаться на российских рынок, уточнил депутат. До обострения украинского конфликта в феврале 2022 года в РФ действовало несколько "дочек" иностранных банков. Крупнейшими из них были Райффайзенбанк (Австрия), Росбанк (Франция), Юникредит Банк (Италия), Ситибанк (США), Хоум Банк (Чехия) и ОТП Банк (Венгрия). Доля иностранцев на финансовом рынке РФ сократилась с 11% в начале 2022 года до 4-5% к 2025-му, оценила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако ряд игроков продолжает деятельность в России Среди них - Райффайзенбанк и Юникредит Банк, которые до сих пор входят в список системно значимых кредитных организаций, формируемый ЦБ. При этом они не раз официально заявляли о планах уйти из России, но это сложный процесс. Однако в последние месяцы ситуация могла измениться из-за потепления отношений между США и Россией - на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине Вашингтон давал сигналы о готовности к экономическому сотрудничеству с Москвой. Потепление уже заметно: к внебиржевым торгам на Мосбирже вернулись 108 заблокированных американских акций и 19 замороженных фондов международной инвестиционной группы FinEx. В апреле в Financial Times сообщали, что Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки продать российский бизнес на фоне возможного потепления отношений между США и Россией. Выяснилось, что это решение было принято еще в феврале, уточнили источники издания. Пауза необходима, чтобы заново оценить ситуацию и понять, не изменится ли позиция США. Впрочем, сама финансовая организация тогда официально эту информацию опровергла.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, банки, возвращение
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