Штрафы в сфере операций с драгметаллами предлагают повысить

29 апреля. FINMARKET.RU - Минфин предлагает повыситьза ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (ДМДК), без постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате, а также за нарушение правил отчетности. Это следует из поправок в КоАП. Документ был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к комиссии, и подтвердил собеседник в кабмине.

Сейчас в КоАПе установлен штраф только за первичное нарушение в случае отсутствия регистрации в ГИИС: в размере от 80 000 до 100 000 руб. - для индивидуальных предпринимателей (ИП) и от 120 000 до 140 000 руб. - для юрлиц. Законопроект предусматривает состав за совершение повторного административного правонарушения - поправки предлагается внести в ст. 15.43 КоАПа. В этом случае штраф составит от 120 000 до 160 000 руб. для ИП, от 160 000 до 180 000 руб. для юрлиц.

По данным Федеральной пробирной палаты на 1 мая 2024 г., в серой зоне находилось более 7500 потенциальных участников оборота (не были зарегистрированы в ГИИС), следует из пояснительной записки. Участники не становятся на специальный учет, так как это влечет дополнительную административную нагрузку по предоставлению отчетности, говорится в документе. При этом штраф за нарушение незначительный, что позволяет вести деятельность, хоть и с издержками, в обход законодательства.

Увеличение штрафов и введение ответственности за повторное нарушение станет для участников стимулом соблюдать требования, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Повторным правонарушение считается, если оно совершено в течение срока "административной наказанности", т. е. в течение одного года со дня вступления в силу постановления о назначении наказания за предыдущий аналогичный проступок, напомнил Груздев.

Инициатива определенно имеет потенциал, но без "тонкой настройки" может привести к негативным побочным эффектам, считает гендиректор консалтинговой компании O2Consulting Филипп Данько.