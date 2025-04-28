Рубль днем повышается в паре с юанем благодаря налоговым выплатам апреля

Москва. 28 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в понедельник, рубль растет в единый день уплаты налогов. В понедельник компании-экспортеры перечисляют в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. Помимо этого, позитивное влияние на участников торгов оказало решение президента Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2385 руб., что на 9,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 83 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,48 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 1,12 рубля, до 93,76 руб./EUR1.

Рубль, возможно, будет укрепляться в течение торговой сессии понедельника на пике апрельского налогового периода, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Шестой день подряд торгуется в боковике нефть, не давая сигналов на формирование сильного движения. Рубль немного отошел от "стресса" 23 апреля, вызванного намерением Минфина РФ скорректировать бюджетное правило и нарастить объем ФНБ. Не исключаем, что в понедельник российская валюта предпримет попытки укрепления на пике налогового периода, однако в последние дни перед длинными майскими праздниками спрос на доллары и юани может увеличиться из-за хеджирования рублевых позиций", - указывает эксперт.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 82-85 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 93-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

В ближайшие дни рубль, по мнению эксперта, продолжит получать поддержку от конца налогового периода. "Однако не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден бюджету, а также способен оказать давление на нефтегазовые доходы, - подчеркивает аналитик. - Не на стороне рубля может оказаться и традиционный ежегодный рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий. При этом оптимизма российскому рынку добавили свежие сведения о росте ВВП в январе-феврале на 1,9% в годовом выражении, а также обрабатывающей промышленности - на 5%, соответственно".

В фокусе на российском рынке - решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной. Оно было ожидаемо рынком и продиктовано текущими инфляционными реалиями, полагает Тимошенко.

Котировки нефти перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый в ходе сессии ранее. Трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения, отслеживая новости о ходе переговоров США с торговыми партнерами, новых мерах стимулирования в Китае, а также ходе консультаций между Вашингтоном и Тегераном.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $66,75 за баррель, что на 0,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,14%, до $62,93 за баррель.

Перспектива наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+ также негативно влияет на настроения участников рынка.

На прошлой неделе Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.