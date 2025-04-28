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28 апреля 2025 года 17:30
Freedom Finance Global в настоящее время не рекомендует вложения в акции ВТБ
Freedom Finance Global в настоящее время не рекомендует вложения в акции ВТБ, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Владимира Чернова. ВТБ представил стабильные результаты за первый квартал 2025 года по МСФО, несмотря на сохраняющееся давление со стороны высоких процентных ставок и ужесточения регуляторных требований, отмечает эксперт. Ключевыми драйверами роста прибыль обеспечили доходы от операций с ценными бумагами, обусловленные ростом российского фондового рынка. Тем не менее руководство ВТБ отмечает разовый характер этих поступлений, предупреждая, что во втором и третьем кварталах результаты будут слабее, обращает внимание Чернов. Также аналитик инвесткомпании указывает, что с учетом текущей рыночной капитализации ВТБ, которая составляет приблизительно 459 млрд руб. (исходя из цены акции в 86,89 руб. и 5,29 млрд акций в обращении), ключевые рыночные мультипликаторы выглядят следующим образом: P/E (цена/прибыль) - 3,26x; P/B (цена/балансовая стоимость) - 0,25x; ROE (рентабельность собственного капитала) - 20,2%. Эти показатели свидетельствуют о недооцененности акций банка с учетом его текущих финансовых результатов, однако инвесторам стоит учитывать потенциальные риски, связанные с дальнейшим снижением процентной маржи и возможными регуляторными изменениями, говорится в материале Чернова. "В целом ВТБ демонстрирует способность адаптироваться к сложным рыночным условиям, предпринимая шаги по оптимизации активов и фокусируясь на более устойчивых сегментах бизнеса. Однако сохраняющиеся внешние риски и необходимость соответствия новым регуляторным требованиям будут оказывать влияние на финансовые показатели банка в краткосрочной перспективе", - пишет эксперт в обзоре. "В предыдущие пару лет ВТБ не представлял инвестиционного интереса, так как приостановил выплату дивиденда и приобрел очень большое количество непрофильных активов. Однако, если компания начнет от них избавляться и увеличивать свой капитал, а также возобновит дивидендные выплаты, можно вернуться к вопросу рассмотрения его акций для инвестиций, - указывает Чернов в материале Freedom Finance Global. - На наш взгляд, в управлении компанией государство принимает слишком большое участие, что снижает ее инвестпривлекательность, даже несмотря на то, что акции группы почти в три раза дешевле, чем в начале 2022 года. Пока мы рекомендуем воздержаться от вложений в бумаги эмитента". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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