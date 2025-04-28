"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "РусАгро", сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Указанная оценка дается с учетом смешанных операционных результатов агрохолдинга за первый квартал 2025 года, а также неопределенности вокруг уголовного дела против крупного акционера эмитента и его последствий для бизнеса компании, отмечает эксперт.

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