"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 350 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 350 рублей и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Крупнейший банк страны отчитался по МСФО за I квартал 2025 года:

- Чистая прибыль выросла на 9,7% год к году и составила 436,1 млрд рублей.

- Рентабельность капитала составила 24,4%.

- Чистый процентный доход вырос на 18,9%, до 832,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход составил 203,2 млрд рублей - рост на 10,4%.

- Операционные расходы выросли на 15,2%, до 262,1 млрд рублей.

"Отчет Сбера оказался вполне соответствующим ожиданиям рынка, - пишут аналитики. - Банк продолжает уверенно наращивать чистую прибыль, демонстрируя устойчивость даже в условиях непростой макроэкономической ситуации. На фоне все еще высоких процентных ставок мы видим замедление динамики кредитного портфеля: кредиты как юридическим, так и физическим лицам снизились на 1% с начала года. Это вполне ожидаемая реакция рынка на текущее ужесточение денежно-кредитной политики".

По мнению экспертов, в целом отчет подтверждает стабильное положение Сбербанка, как одного из самых сильных игроков в российской банковской системе.

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