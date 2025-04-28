Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 240 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 240 рублей за штуку в текущем году, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Дивидендная политика эмитента подразумевает ежегодное перечисление держателям ее долевых бумаг не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам, напоминает эксперт.

Дивиденд за 2024 год в размере 59,4 млрд руб. эквивалентен 75% чистой прибыли эмитента по МСФО за указанный период.

Годом ранее между акционерами было распределено 65% чистой прибыли по международным стандартам или 17,35 руб./акцию, то есть выплата за 2024 год увеличена на 50% (в начале апреля набсовет компании рекомендовал распределить между акционерами по 26,11 руб./акцию), отмечает Мильчакова.

"Это подразумевает дивидендную доходность 12,7% при прогнозируемом ЦБ росте потребительских цен в РФ по итогам текущего года в пределах 7-8%. С учетом этого акции "Московской биржи" весьма привлекательны как инструмент защиты сбережений от инфляции. Мы подтверждаем целевую цену в 240 руб. за штуку в текущем году", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

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