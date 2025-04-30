Малый и средний бизнес отмечает рост конкуренции

30 апреля. FINMARKET.RU - Российские предприятия сообщили об усилении конкуренции в 2025 г., следует из мониторинга, который провела "Опора России" в марте, на него ссылаются " Ведомости ". Опрос, в котором участвовало 1020 представителей компаний, показал, что 60% респондентов ощущают "высокую" или "очень высокую" конкуренцию. Показатель увеличился на 5 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

Результаты мониторинга были направлены в адрес статс-секретаря – заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрея Пузыревского для включения в ежегодный доклад о состоянии конкуренции в России, сообщает газета.

Наиболее высокаянаблюдается в розничной и оптовой торговле (такой ответ дали 16% опрошенных), в консалтинге (9,2%), маркетинге и рекламе (5,3%), в сфере оказания образовательных услуг (5,1%), строительстве (4,6%), секторе обрабатывающих производств (4,4%), пищевой промышленности (3,4%), отмечают в "Опоре России". Наименее конкурентными свои отрасли посчитали предприниматели в сферах сельского хозяйства, культуры, спорта и досуга, информации и связи, говорится в исследовании.

Динамика конкуренции за последний год также выросла – 56% респондентов отметили, что в их отрасли она «немного или существенно усилилась». Об этом заявляли предприниматели в сфере розничной и оптовой торговли, оказания консалтинговых услуг, образования и гостиничного сектора. Ослабление конкуренции отмечали в сфере маркетинга и рекламы, в сельском хозяйстве, рыболовстве, в строительном секторе бизнеса. В прошлом году доля таких ответов составляла 60%, тогда она увеличилась на 8,7% за год.

Больше половины опрошенных компаний МСП (52%) отметили, что число игроков на их рынке увеличилось. Годом ранее такой ответ дали 56%. Существенное увеличение количества конкурентов ощущается в сфере консалтинга (12,8%), розничной и оптовой торговли (12%), в области образования и строительства (6,5%), сфере здравоохранения и социальных услуг (4,5%), обрабатывающем производстве (4,2%), маркетинге и рекламе, в сфере услуг по транспортировке и хранению – по 4%, следует из данных мониторинга.

На снижение числа конкурентов на своем рынке указали 12% предпринимателей, но авторы не смогли выделить отдельную отрасль, где наблюдалось бы резкое сокращение.