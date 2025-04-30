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30 апреля 2025 года 08:27

Минфин точечно донастроит налоговую систему

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Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Минфин подготовил законопроект о точечной донастройке налоговой системы в рамках реализации ранее принятых "Основных направлений налоговой политики" на трехлетний период, пишет "Коммерсантъ".

Среди предложений - расширение налогового мониторинга и смягчение условий передачи права на инвестиционный налоговый вычет внутри группы компаний. Так, сейчас допускается передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД. Законопроект же дает возможность применять ФИНВ любой компанией, входящей в группу с налогоплательщиком, осуществившим капвложения, вне зависимости от сферы деятельности.

По словам руководителя экспертного центра "Деловой России" по налоговой и бюджетной политике Кирилла Никитина, расширение ФИНВ - давний запрос представляющих интересы крупного бизнеса деловых организаций и фактически является соблюдением одной из договоренностей с бизнесом.

Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик отмечает, что нововведения актуальны для отдельных групп компаний, но незначительный размер вычета не позволит изменениям существенно снизить налоговую нагрузку в целом.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  налоговая/система,  донастройка

 
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