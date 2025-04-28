"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Самолета

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ГК "Самолет" из-за достаточно слабых финансовых результатов за 2024 год, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Ожидаемо второе полугодие прошлого года оказалось слабым. Мы ждем сохранение негативного тренда в продажах недвижимости и в первой половине текущего года. Однако акции застройщика могут вырасти в стоимости выше других представителей сектора в случае перехода Банка России к циклу смягчения денежно-кредитной политики", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.