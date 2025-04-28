Рентабельность бизнеса ВК остается под давлением - "Т-Инвестиции"

Рентабельность бизнеса МКПАО "ВК" остается под давлением из-за продолжающихся инвестиций в контентные сервисы и новые бизнес-направления, отмечает в комментарии аналитик "Т-Инвестиций" Марьяна Лазаричева.

"Kомпания позитивно отчиталась за первый квартал 2025 года, - отмечает эксперт. - Руководство "ВК" ожидает, что в 2025 году скорректированная EBITDA превысит 10 млрд рублей. Есть все основания полагать, что компания сможет значительно превысить этот прогноз. Однако на акции компании мы сохраняем осторожный взгляд. Рентабельность бизнеса все еще остается под давлением из-за продолжающихся инвестиций в контентные сервисы и новые бизнес-направления. Кроме того, у компании высокая долговая нагрузка, что также добавляет негатива в текущих условиях".

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