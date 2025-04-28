Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 82-85 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 82-85 руб./$1, по паре рубль/евро - 93-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

В ближайшие дни рубль, по мнению эксперта, продолжит получать поддержку от конца налогового периода. "Однако не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден бюджету, а также способен оказать давление на нефтегазовые доходы, - подчеркивает аналитик. - Не на стороне рубля может оказаться и традиционный ежегодный рост спроса на иностранную валюту в преддверии майских праздников и сезона путешествий. При этом оптимизма российскому рынку добавили свежие сведения о росте ВВП в январе-феврале на 1,9% в годовом выражении, а также обрабатывающей промышленности - на 5%, соответственно".

В фокусе на российском рынке - решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной. Оно было ожидаемо рынком и продиктовано текущими инфляционными реалиями, полагает Тимошенко.

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