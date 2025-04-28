Индекс Мосбиржи в понедельник продолжит попытки стабилизироваться выше 3000п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи в понедельник продолжит попытки стабилизироваться выше отметки 3000 пунктов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

" В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может продолжить попытки роста и стабилизироваться выше 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в ожидании геополитических сигналов, которые на прошедших выходных были смешанными, - отмечает эксперт в комментарии. - Стороны, однако, демонстрируют готовность к дальнейшему диалогу по достижению мирного соглашения, что остается важным фактором покупок российских акций. В пятницу ЦБ РФ также пошел на некоторое смягчение сигнала после сохранения ключевой ставки на уровне 21% по итогам очередного заседания. По ходу недели участники также будут ждать корпоративных и дивидендных новостей".

Кожухова напоминает, что в понедельник о прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО в размере 436,1 млрд руб. (против 397,4 млрд руб. годом ранее) сообщил Сбербанк, а "СПБ Биржа" отчиталась о прибыли за 2024 год в объеме 1,065 млрд руб. против прибыли 0,67 млрд руб. годом ранее: оптимистичные сигналы для рынка.

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