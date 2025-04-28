Возможно ослабление рубля до 11,5-12 руб. за юань на текущей неделе - ПСБ

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровней 11,5-12 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Российский рубль в пятницу смог продемонстрировать умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам, поддержку оказывало повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, констатирует аналитик.

"Данный фактор в понедельник с утра сохранит свое влияние, что может позволить рублю умеренно вырасти в первой половине торгов понедельника. Однако ближе к концу сессии поддержка налогового периода уйдет, что может привести к переходу рубля к ослаблению. При этом в рамках торговой сессии ожидаем сохранения китайской валютой позиций в верхней половине диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в обзоре банка.

Что же касается динамики в рамках недели, то, на взгляд эксперта, тенденция к ослаблению национальной валюты может преобладать. Кроме снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, способствовать этому может желание части инвесторов зафиксировать прибыль в длинных позициях по рублю в преддверии длинных выходных, что приведет к усилению продаж, указывает он.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара юань/рубль попытается преодолеть уровень 11,5 руб. и закрепиться над ним. При этом доллар может подняться в диапазон 84-86 руб./$1. Отметим, что коррективы в динамику рубля будут вносить новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля", - пишет эксперт ПСБ в аналитическом материале.

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