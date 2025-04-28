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28 апреля 2025 года 09:44
Индекс Мосбиржи в начале недели будет закрепляться в диапазоне 3000-3100п - ПСБ
Индекс Мосбиржи в начале текущей недели будет закрепляться в диапазоне 3000-3100 пунктов, с тяготением к его верхней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Неплохой внешний фон (с попытками котировок нефти марки Brent закрепиться выше $67 за баррель) и сохраняющийся позитивный геополитический настрой способны оказать поддержку российскому рынку акций в предпраздничные дни. Ждем, что индекс Мосбиржи в начале недели будет закрепляться в зоне 3000-3100 пунктов, тяготея к его верхней границе", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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