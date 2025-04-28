Индекс Мосбиржи в начале недели будет закрепляться в диапазоне 3000-3100п - ПСБ

Индекс Мосбиржи в начале текущей недели будет закрепляться в диапазоне 3000-3100 пунктов, с тяготением к его верхней границе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Неплохой внешний фон (с попытками котировок нефти марки Brent закрепиться выше $67 за баррель) и сохраняющийся позитивный геополитический настрой способны оказать поддержку российскому рынку акций в предпраздничные дни. Ждем, что индекс Мосбиржи в начале недели будет закрепляться в зоне 3000-3100 пунктов, тяготея к его верхней границе", - пишет эксперт в комментарии.

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