Уолл-стрит выросла в пятницу и по итогам недели на ослаблении напряженности между США и КНР. Фондовые индексы стран АТР повышаются в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $67,1 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу и завершили неделю в плюсе.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,05% и составил 40113,5 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA), подскочившие на 4,3%. Тем временем цена бумаг Verizon Communications (SPB: VZ) упала на 2,1%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,74% - до 5525,21 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и составил 17382,94 пункта.

За прошлую неделю Dow прибавил 2,5%, S&P 500 - 4,6%, Nasdaq - 6,7%.

Инвесторы оценивали новые заявления, касающиеся импортных пошлин в США, а также корпоративные отчетности.

Как сообщили СМИ в пятницу, Пекин отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны ведут прямые переговоры о торговой сделке.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что у его страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли. Бессент также сообщил, что уже на следующей неделе условия торговой сделки могут согласовать США и Южная Корея.

"Это хорошее завершение довольно сильной недели, - отметил глава AXS Investments Грег Бассук. - Неделя началась с сильным негативным настроем, однако затем последовало очень активное восстановление. Во многом росту поспособствовало ощущение деэскалации торговой войны с Китаем.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 6,7%, поскольку прогноз одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов на второй квартал разочаровал инвесторов. При этом скорректированная прибыль и выручка Intel в первом квартале оказались выше ожиданий рынка.

Котировки акций оператора связи T-Mobile US упали на 11,2% и стали лидером падения в составе индекса S&P 500 из-за оттока абонентов в прошлом квартале.

Лидером роста в S&P 500 оказались бумаги конкурирующей Charter Communications (SPB: CHTR), подскочившие на 11,4%.

Тем временем цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросла на 1,7% на новости, что холдинговая компания Google в первом квартале 2025 года увеличила чистую прибыль на 46% и выручку на 12%, что оказалось лучше прогнозов экспертов.

Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. (SPB: CL) незначительно увеличил чистую прибыль в прошлом квартале, несмотря на снижение выручки. Компания также ухудшила годовой прогноз, однако котировки её акций поднялись на 1,3%.

Рыночная стоимость SLB (SPB: SLB) снизилась на 1,2%. Нефтесервисная компания, ранее носившая название Schlumberger, в январе-марте сократила чистую прибыль на 25%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались слабее ожиданий аналитиков.

Акции AbbVie (SPB: ABBV) подорожали на 3,2%. Фармацевтическая компания в первом квартале зафиксировала снижение чистой прибыли, но при этом увеличила выручку на 8,4% и улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год.

Котировки бумаг Centene Corp. (SPB: CNC) опустились на 6,3%, хотя страховщик в прошлом квартале нарастил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в понедельник.

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в торговых отношениях США и Китая. Признаки деэскалации напряженности между странами оказали позитивное влияние на настроения участников рынка на прошлой неделе, однако сигналы, поступающие от Вашингтона и Пекина, остаются противоречивыми.

В пятницу СМИ сообщили, что Китай отменил импортные пошлины на ряд американских товаров. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что не снизит тарифы для Китая, если Пекин не предложит "что-то существенное" взамен. Ранее Трамп признал, что введенные им 145-процентные пошлины на китайские товары являются слишком высокими, пообещав снизить их после заключения торгового соглашения с КНР. Президент США также заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако МИД Китая назвал ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 мск поднялся на 0,02%, гонконгский Hang Seng - на 0,12%.

Китай полностью уверен в достижении намеченных на текущий год целей и задач социально-экономического развития, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференции в понедельник. Он рассказал о планах по внедрению во втором квартале новых мер, направленных на поддержку восстановления китайской экономики в условиях нарастающих внешних вызовов.

Наибольший подъем на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции фармацевтической Sinopharm Group Co., прибавляющие 3,2%. Рыночная стоимость интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) повышается на 2,8%, сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 2,6%, банков BOC Hong Kong и Bank of China - на 2,5% и 2,1% соответственно, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,9%.

Тем временем акции выпускающей компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic дешевеют на 8,2%, автопроизводителя BYD Co. - на 4,2%, China Shenhua Energy - на 3,6%, девелоперов China Overseas Land & Investment и China Resources Land - на 3,1% и 2,2% соответственно, сети ресторанов Haidilao International Holding - на 2,8%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 мск повысилось на 0,38%.

В росте лидируют Ryohin Keikaku Co. (+6,4%), Shin-Etsu Chemical Co. (+6,2%), Hitachi Construction Machinery Co. (+5%).

Бумаги автомобильных Toyota Motor и Nissan Motor дорожают на 4,1% и 3,3% соответственно.

Цена бумаг технологических компаний снижается, в том числе Tokyo Electron - на 0,3%, Advantest - на 4,6%, SoftBank Group - на 0,4%, Lasertec Corp. - на 1,9%, Socionext Inc. - на 0,7%, Screen Holdings - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск поднялся на 0,06%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличивается на 0,2%, сталелитейной Posco - на 1,2%.

Чипмейкер SK Hynix теряет 1,6% капитализации, автомобильная Hyundai Motor - 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:35 мск прибавил 0,49%.

Бумаги одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP теряют в цене 2,2%, тогда как котировки акций ее конкурента Rio Tinto растут на 0,1%.

Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

Власти Китая, между тем, в понедельник объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $67,10 за баррель, что на $0,23 (0,34%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,32 (0,48%), до $66,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,28 (0,44%), до $63,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,23 (0,37%), до $63,02 за баррель.

В центре внимания рынка также остаются сообщения из Ирана. В выходные произошел взрыв в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, являющемся крупным перевалочным пунктом, в том числе и для нефти и нефтепродуктов.

Делегации США и Ирана завершили в Омане третий раунд консультаций по иранской ядерной проблеме, сообщило в субботу агентство "Мехр". В МИД Омана сообщили, что в следующую субботу состоится четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.