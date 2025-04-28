"Мои Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Яндекса до 6000-6300 руб

"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" до 6000-6300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Отчетность вышла лучше ожиданий рынка, констатируют эксперты. Также компания подтвердила свой план на год: рост выручки на 30%, цель по скорректированной EBITDA - 250 млрд руб.

"Сохраняем положительный взгляд на "Яндекс", мультипликатор 6,4x EV/EBITDA 2025 предполагает дисконт к российским технологическим компаниям на уровне 20%. Мы поднимаем наш целевой уровень цены акций на двенадцать месяцев до 6000-6300 рублей", - пишут аналитики в материале.

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