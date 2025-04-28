Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- операционные результаты Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") за первый квартал 2025 года;

- финансовые результаты Сбербанка за первый квартал 2025 года по МСФО и Henderson за 2024 год по МСФО;

- совет директоров ВТБ обсудит дивиденды за 2024 год;

- акции "Группы ЛСР" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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