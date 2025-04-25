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25 апреля 2025 года 19:38

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на геополитических надеждах

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем на надеждах на прогресс в мирном урегулировании российско-украинского конфликта, хотя этот процесс несколько замедлился из-за расхождения ключевых позиций сторон в переговорах. Сдерживающим фактором для "быков" также выступила волатильность внешних фондовых площадок и просевшая нефть. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом выше 3000 пунктов, обновив максимум с конца марта.

В период с 21 по 25 апреля индекс МосБиржи вырос на 4,6% и составил 3006,14 пункта, индекс РТС прибавил 2,7% и достиг 1145,73 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent за неделю снизился на 1,8%, до $66,61 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,52 рубля, до 82,6549 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с роста в ожидании геополитических новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились и подешевела нефть (фьючерс на нефть Brent упал ниже $66 за баррель с утреннего уровня $67). Индекс МосБиржи превысил 2920 пунктов (максимум с начала апреля), лидировали в росте акции "Юнипро" (+4,2%), "Аэрофлота" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,7%).

Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили решение о выплате финального дивиденда за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию; в целом за год дивиденды составят 82,15 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов закрывается 28 апреля.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва и Киев в течение недели смогут договориться об урегулировании конфликта. Ранее в пятницу, 18 апреля, Трамп подтвердил позицию, согласно которой США прекратят попытки урегулировать украинский кризис, если увидят, что одна из сторон не заинтересована в этом.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Трамп представил Украине предложения по прекращению конфликта, которые включают "уступки России": потенциальное признание Вашингтоном Крыма российским и контроля со стороны России над новыми регионами, а также исключение возможности вступления Киева в НАТО.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии в понедельник не работали в связи с пасхальными праздниками. Нефть Brent в начале недели просела, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок. Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором поддержки также выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся выше 2950 пунктов, в лидерах роста выступили акции "ВК" (+6,8%), "ПИКа" (+6,4%) и "ММК" (+6,1%). Доллар США от ЦБ РФ вырос до 81,46 руб. (+0,7 рубля).

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (+4,3%) принял решение о целесообразности проведения обратного выкупа акций (buyback) в размере до 2 млн бумаг (около 1% капитала) для реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников. На первом этапе компания планирует выкупить с рынка около 500 тыс. акций.

Наблюдательный совет Сбербанка (+0,9%) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на акцию каждого типа (эксперты ожидали 35 рублей). Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 18 июля 2025 года. Сбербанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию каждого типа.

Президент США Трамп заявил о хороших шансах на то, что на неделе удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что диалог России и США по Украине весьма обстоятельный, но о достижении результатов по этой теме пока говорить рано.

Котировки золота обновили максимум, протестировав во вторник рубеж $3500 за унцию, что было связано с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федрезерв со стороны Трампа.

На вечерних торгах вторника индекс Мосбиржи (IMOEX2) протестировал рубеж 3000 пунктов, после чего скорректировался в район 2975 пунктов.

В среду рынок акций РФ просел из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи утром падал в район 2900 пунктов, но к закрытию торгов отскочил выше 2940 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами снижения выступили акции ПАО "Полюс" (-2,9%) и ПАО "Южуралзолото" (-2,5%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла развернулась и упала ниже $3300 за унцию). Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 82,36 руб./$1 (+0,9 рубля).

Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, что было одним из ключевых предложений президента Трампа, сообщила американская газета New York Times. Это усилило риски затягивания переговорного процесса, в том числе из-за возможного выхода США из него.

Тем временем, общемировой риск-аппетит улучшился после того как глава Минфина США Скотт Бессент намекнул, что переговоры по деэскалации торгового спора США с Китаем вскоре могут перейти к разрешению. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт до 50-65% с целью ослабить напряженность в отношениях с Пекином. Издание Politico также сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией. Кроме того, Трамп заверил, что в его планы не входит увольнение главы ФРС.

Нефть подешевела на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (-1,8%) по МСФО за 2024 год снизилась на 24%, до 3,7 млрд руб. Зарегистрированная в Дубае OCN International DMCC 23 апреля приобрела 16,33% голосующих акций "РуссНефти" (+2,5%), сообщила нефтяная компания. Источник, знакомый с деталями сделки, пояснил "Интерфаксу", что новая структура в акционерном капитале "Русснефти" стала владельцем части пакета Glencore.

В четверг рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и показала слабость нефть (фьючерс на Brent вернулся к $66 за баррель после роста днем до $67). Индекс МосБиржи завершил торги в районе 2945 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги "ПИКа" (+6%) и "Газпрома" (+1,7%), аутсайдерами стали "Газпром нефть" (-1,4%) и "ВК" (-1,3%). Доллар от ЦБ РФ вырос до 82,86 руб. (+0,49 рубля).

Рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже темпов 2024 года (в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3% - ИФ), но к этому замедлению власти стремились, говоря в прошлом году о целесообразности "мягкой посадки" экономики, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в конце прошлого года "была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы".

Президент США Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, а заявления украинской стороны являются пропагандой.

Ранее Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Акции "Соллерса" (+1,1%, до 708,5 рубля) подросли после рекомендации совета директоров выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 70 рублей на акцию (закрытие реестра 11 июня). Упали бумаги МТС-банка (-3,5%) на новостях о допэмиссии объемом до 20% от уставного капитала (планируется увеличить капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 млн 925 тыс. дополнительных обыкновенных акций номиналом 500 рублей). Допэмиссия необходима для прироста нового кредитного портфеля с высоким показателем рентабельности (ROE +35%) и возможных сделок M&A с недооцененными активами с существенным дисконтом, которые дадут синергетический эффект, сообщил банк.

В пятницу рынок акций РФ вырос после ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку (21% годовых) и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также на геополитических новостях о продолжающихся попытках урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов, обновив максимум на закрытие основных торгов с конца марта; локомотивом роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+4,1%), "ВК" (+3,7%), "Газпрома" (+3,1%).

ЦБ РФ подал нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ранее ЦБ придерживался умеренно жесткого сигнала, допуская вариант повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Также Банк России скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, прогнозировавшихся в феврале. С 28 апреля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8% (с 17 февраля ожидалось 18,7-22,1%). Прогноз по ставке на 2026 год сохранен на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ оставил неизменным прогноз по инфляции: предполагается, что она в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Также Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 1,0-2,0%. Не изменились по сравнению с февральской версией и прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%.

В пятницу спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее уже пообщался с Уиткоффом в Москве.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа: предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Ее итоги по завершении переговоров в Кремле оценили позитивно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи сообщил в пятницу, что в беседе Путина и Уиткоффа обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины. По словам Ушакова, продуктивный диалог РФ-США будет и далее осуществляться в самом активном режиме.

В период с 21 по 25 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка оказались бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+16%), МКПАО "ВК" (+12%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+12%); хуже рынка выглядели акции МТС-Банка (-6%), ПАО "Южуралзолото" (-6%), ПАО "Полюс" (-4%).

Рынок акций РФ в конце апреля - начале мая продолжит реагировать на поступающие геополитические новости, а также динамику внешних площадок в условиях торгового противостояния США и остального мира. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2950-3100 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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