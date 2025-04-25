Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на монетарных и геополитических новостях, индекс МосБиржи превысил 3000п

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос после ожидаемого решения Банка России не менять ключевую ставку и смягчения сигнала регулятора до "нейтрального", а также на геополитических новостях о продолжающихся попытках урегулирования российско-украинского конфликта. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов, обновив максимум на закрытие основных торгов с конца марта; локомотивом роста выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3006,14 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1145,73 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 апреля, составил 82,6549 руб. (-20,1 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,7-4,6%, доллар от ЦБ РФ вырос на 1,52 рубля.

Подорожали в пятницу также акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +1,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%, до 1849,8 рубля), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%).

Акции ПАО "Полюс" снизились после отсечки на МосБирже финальных дивидендов за 2024 год (73 рубля на акцию, с учетом прошедшего в марте 2025 года дробления акций с коэффициентом 1:10). По результатам 9 месяцев 2024 года "Полюс" выплатил 1301,75 рубля на акцию, в общей сложности - около 177 млрд руб. До этого компания последний раз платила дивиденды за первое полугодие 2021 года.

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу четвертое заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

При этом ЦБ РФ в заявлении подал нейтральный сигнал: дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Ранее ЦБ придерживался умеренно жесткого сигнала, допуская вариант повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Также Банк России скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22%, прогнозировавшихся в феврале. С 28 апреля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8-21,8% (с 17 февраля ожидалось 18,7-22,1%). Прогноз по ставке на 2026 год сохранен на уровне 13-14%, на 2027 год - 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

ЦБ оставил неизменным прогноз по инфляции: предполагается, что она в 2025 году составит 7-8%, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Также Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году в интервале 1,0-2,0%. Не изменились по сравнению с февральской версией и прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%.

Банк России исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, прогноз ЦБ по ключевой ставке допускает и ее повышение, и понижение, но вероятность повышения снизилась по сравнению с мартом.

Текущие темпы роста цен в РФ прошли пик в IV квартале 2024 года, разворот к снижению годовой инфляции ожидается в мае, заявила Набиуллина.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования кризиса на Украине Крым сохранит принадлежность к РФ. "Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией", - сказал Трамп.

В пятницу стало известно, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прилетел в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который ранее уже пообщался с Уиткоффом в Москве.

Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа: предыдущая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Ее итоги по завершении переговоров в Кремле оценили позитивно.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи сообщил в пятницу, что в беседе Путина и Уиткоффа обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины. По словам Ушакова, продуктивный диалог РФ-США будет и далее осуществляться в самом активном режиме.

"Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер. Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - сказал Ушаков журналистам.

Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Переговоры продвигаются", - приводят американские СМИ слова Трампа. "Мы очень близки к заключению сделки", - считает президент США. Трамп добавил, что у него "нет дедлайна" в вопросе урегулирования конфликта. "Я просто хочу это сделать как можно скорее", - подчеркнул он.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи сумел закрепиться выше 200-дневной средней и завершает неделю на позитивной ноте, выйдя к следующей цели восстановительного движения - в диапазон 3000-3100 пунктов.

"На следующей неделе ждем, что инерция к росту рынка сохранится, но несколько ослабнет. А индекс МосБиржи перейдет к проторговке 3000-3100 пунктов в ожидании новой порции значимых новостей по геополитике. Склонны ждать более сегментированного спроса на ключевые "фишки" и смещения интереса покупателей в отстающие бумаги внутренних секторов и менее ликвидные бумаги экспортеров", - отмечают аналитики банка.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи завершил неделю бодрым ростом, превысив круглую отметку 3000 пунктов.

Можно выделить несколько сопутствующих росту факторов: возобновление активной дипломатии, нацеленной на мирное урегулирование украинского конфликта; смягчение монетарного сигнала по итогам пятничного заседания ЦБ; перспективу дальнейшего ослабления рубля по окончании налогового периода; выход сильных отчетностей российских компаний. Кроме того, появились признаки того, что США и Китай кулуарно уже начали переговоры по разрешению торгового конфликта. Это благоприятно для риск-активов, в том числе сырьевых, считает эксперт.

В понедельник важных публикаций или событий на внешнем контуре не ожидается. На российском рынке Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, Henderson (MOEX: HNFG) - отчетность по МСФО за 2024 год, акции "НОВАТЭКа" и "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) пройдут через дивидендные отсечки, напомнил эксперт. Следующая торговая неделя будет укороченной из-за майских праздников, из-за чего общая торговая активность может быть ниже обычного. Тем не менее, если положительные факторы в части геополитической и экономической конъюнктуры получат развитие, у индекса МосБиржи есть шансы встретить май выше 3000 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 апреля - 2875-3025 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе индексы МосБиржи и РТС продолжили повышение на сохраняющихся геополитических надеждах на мирное завершение украинского конфликта.

В пятницу рынок нейтрально отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ по ставке. Регулятор при этом подчеркнул, что инфляционное давление продолжает ослабевать, хотя и остается высоким, и не включил в релиз формулировку о возможности повышения ключевой ставки.

Инвесторы на неделе реагировали главным образом на геополитические сигналы, которые были неоднозначными и, в частности, показали расхождение позиций сторон по ряду ключевых положений мирных переговоров, что ограничивало покупки на рынке. Тем не менее, обсуждения продолжаются, в пятницу состоялась встреча спецпосланника США Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Вечером в пятницу Трамп может сделать новые заявления, что обеспечивает сохранение надежд на заключение мирного соглашения, отмечает Кожухова.

Западные фондовые площадки в пятницу приостановили повышение. Настроения по ходу недели были волатильными, а рынкам все еще предстоит доказать свой настрой на развитие среднесрочного роста. Краткосрочно инвесторы, однако, предпочитают верить в лучшее и, в частности, надеются на взаимное снижение торговых пошлин США и Китая и общее смягчение тона США, полагает представитель "Велес Капитала".

По словам инвестиционного стратега компании "Гарда Капитал" Александра Бахтина, ЦБ РФ смягчил сигнал и теперь ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, чему "будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность". Кроме того, в пресс-релизе Банк России сообщил, что "экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста". В то же время, ЦБ сообщил, что будет поддерживать "такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", отмечает эксперт.

По оценке Бахтина, ЦБ может решиться на снижение ставки в июне шагом от 50 б.п., если убедится в устойчивости дезинфляционных процессов, а на внешнем контуре станет меньше неопределенности.

"Для рынка акций смягчение монетарного сигнала благоприятно. Мы видим подъем индекса МосБиржи с вероятным преодолением рубежа 3000 пунктов в ближайшей перспективе. Для рубля сохранение ключевой ставки на прежнем уровне - скорее нейтральный сигнал; тут ключевую роль играют баланс экспортно-импортных операций и геополитическая ситуация. К концу весны на курсе рубля отразится снижение цен на нефть, наблюдавшееся в апреле. Кроме того, активизация импортеров и рост спроса на валюту для туристических поездок в летний период могут привести к ослаблению рубля до уровня 90 руб./$1, 96-97 руб./EUR1 и 12 руб./юань", - считает Бахтин.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40 и FTSE просели в пределах 0,1%, DAX подрос на 0,8%) и в США (к 18:50 МСК Nasdaq подрос на 0,1%, S&P500 и Dow просели на 0,04-0,6%).

Биржи Австралии были закрыты в связи с праздником (День ветеранов).

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн на встрече G20 в Вашингтоне повторил, что КНР будет придерживаться умеренно мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики страны.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены слабо подросли, но неделя завершается в "минусе". Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $66,61 за баррель (+0,1% и +0,7% накануне), июньская цена фьючерса на WTI - $62,84 за баррель (+0,1% и +0,8% в четверг).

С начала этой недели контракты потеряли около 2% на фоне сообщений СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание производства нефти в июне. Следующая встреча коалиции для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 111,82 млрд рублей (из них 21,89 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,03 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Рк вч

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