Бумаги Etalon могут находиться под давлением в ближайшее время - Альфа-банк

Депозитарные расписки (GDR) Etalon могут находиться под давлением в ближайшее время из-за процесса редомициляции, полагает аналитик Альфа-банка Ирина Фомкина.

"Продажи Etalon по площади в 1К25 прибавили 2% г/г (192 тыс. кв. м), - отмечает эксперт в комментарии. - Мы полагаем, что в ближайшее время компания сделает акцент на сегментах бизнес и премиум в Москве и Санкт-Петербурге, что поддержит цены в данных локациях, при этом продолжит стратегию масштабирования в регионы. Основным драйвером продаж в столичных регионах останутся продажи по семейной ипотеке, продажи за наличные и альтернативные программы, в регионах акцент придется на льготные программы ипотеки".

Аналитик считает, что результаты 2К25 могут оказаться более негативными в силу высокой базы 2К24, когда население спешило приобретать недвижимость до отмены общей льготной программы ипотеки, и допускает, что несмотря на позитивную операционную статистику 1К25, акции девелопера в ближайшее время могут находиться под давлением из-за процесса редомициляции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.