"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций МКПАО "ВК", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года.

Компания показала позитивный сюрприз по скорректированной EBITDA, но менеджмент не поменял прогноз по выручке (по-прежнему ожидает в целом по 2025 году EBITDA на уровне 10 млрд рублей), поэтому можно ожидать снижения прибыльности компании в последующие кварталы, отмечают эксперты.

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