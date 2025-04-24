"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 39,55 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 39,55 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 33,69 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

В I квартале 2025 года производство эмитента показало признаки восстановления, констатируют аналитики. Хотя в годовом сопоставлении показатели оказались ниже по сравнению с IV кварталом 2024 года, отмечают они, производство чугуна увеличилось на 2,4%, стали - на 8,6%, реализация - на 2,8%. Продажи г/к листового проката выросли на 14,2% кв/кв.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 39,55 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,69 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

"Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится от 15% до 17% российского производства стали.

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