Подъем цены на золото может возобновиться - "Алор Брокер"

Подъем котировок золота может возобновиться на фоне покупок драгметалла крупными мировыми центробанками, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Коррекция цены на золото от отметки $3500 за унцию, которую в начале года ждали лишь отъявленные оптимисты, продолжилась на торгах в среду. Это пока похоже на фиксацию спекулятивной прибыли по достижению самой оптимистичной цели роста. Не исключаем возобновления подъема котировок золота на его покупках крупными мировыми центробанками, которые будут заменять доллар драгметаллом. В четверг утром цена золота подросла на 1,3%", - пишет эксперт в комментарии.

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