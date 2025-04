Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс делового климата Германии Ifo за апрель;

- заказы на товары длительного пользования США в марте;

- продажи домов на вторичном рынке США в марте;

- финансовые результаты "ММК" и "Озон Фармацевтика" за 2024 год по МСФО;

- операционные результаты "ВК" за 1К25;

- акции ПАО "Полюс" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- акционеры банка "Санкт-Петербург" обсудят дивиденды за 2024 год;

- совет директоров "Европлана" рассмотрит дивиденды за 2024 год;

- совет директоров "Сургутнефтегаза" рассмотрит вопросы о ГОСА;

- квартальные результаты Amazon.com Inc., Procter & Gamble Co., Merck & Co., PepsiCo Inc., American Express Co., Caterpillar, Intel Corp. и Freeport-McMoRan Inc.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.