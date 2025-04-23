Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне геополитических новостей

Москва. 23 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне внешнеполитических новостей и ухудшения ожиданий относительно возможных сроков урегулирования российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,375 руб., что на 24,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 апреля на 90,17 копейки, до 82,3637 руб./$1, и увеличил курс евро на 53,23 копейки, до 94,5723 руб./EUR1.

"В среду рубль заметно подешевел в паре с юанем, в сегодняшней повестке дня участников рынка находится переоценка позиций из-за очевидного отсутствия положительных сдвигов в деле урегулирования российско-украинского конфликта. Нет также новой положительной информации о нормализации российско-американских взаимоотношений. Все это нервирует участников торгов, которые, даже несмотря на близость налогового периода апреля, предпочитают закрыть "длинные" позиции по рублю в ожидании большей ясности относительно происходящего. Помимо этого, рынок настраивается на пятничное заседание Банка России по ставке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль в начале торгов быстро дешевел к юаню, который превышал 11,4 руб. впервые почти за две недели. Затем российская валюта умеренно скорректировалась и стала консолидироваться около достигнутых минимумов с серьезными потерями. Давление на курс рубля могло оказать заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что цена отсечения в $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, перестала отвечать вызовам времени. По его словам, сейчас стоит задача настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а также довести ликвидные активы ФНБ "до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке". Это может означать ощутимое снижение ценовой отсечки бюджетного правила, что при нынешней стоимости нефти вернет Минфин к покупке иностранной валюты через ЦБ на рынке. Дополнительным негативом для рубля могло стать увеличение геополитической неопределенности. (...) Приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 апреля лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. Это может свидетельствовать об увеличении спроса на иностранную валюту, а также о возможном сокращении ее предложения, не связанного с фискальным фактором", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка анализируют новости относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В конце текущей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. За последнее время стали сильнее проявляться признаки замедления инфляции и деловой активности. Укрепление рубля и положительный спред ставок денежного рынка к ключевой ставке ЦБ выступают дополнительными дезинфляционными факторами. В этих условиях участники рынка будут ожидать первых сигналов по смягчению позиции ЦБ", - пишет эксперт.

Однако общую картину, по мнению Кравченко, портят данные по кредитованию и инфляционным ожиданиям в марте. Корпоративное кредитование после паузы возобновило рост, ипотечное кредитование за счет госпрограмм остается в плюсе, а инфляционные ожидания достаточно неожиданно выросли в марте.

"В этих условиях ЦБ, вероятно, перестрахуется и сохранит умеренно жесткую позицию, продолжив наблюдать за ситуацией. Ставка будет сохранена на уровне 21%, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Появления явных сигналов на смягчение мы пока не ожидаем, но не исключаем, что ЦБ все же может убрать из пресс-релиза формулировку о возможности повышения ставки".

В Лондоне проходят консультации по урегулированию на Украине, однако ранее стало известно, что главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

В британском МИД уточнили, что переговоры на тему Украины все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-американских переговоров состоится в скором времени. "Скоро", - сказал он на пресс-конференции в Самарканде в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявил он.

"Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - добавил он.

Цены на нефть перешли к резкому снижению вечером в среду на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снизилась на 2,64%, до $65,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,81%, до $61,87 за баррель.

Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Падение цен на нефть, спровоцированное этой новостью, несколько сократилось после выхода еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов.

Как следует из доклада, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в Штатах увеличились на 244 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.

Падение котировок также ограничивают заявления президента США Дональда Трампа о том, что он планирует снизить пошлины на импорт китайских товаров и добиться торгового соглашения с Пекином.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 апреля опустилась на 2 базисных пункта - до 20,65% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду понизилась на 3 базисных пункта, до 21,46% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев, напротив, поднялась на 1 базисный пункт и составила 22% годовых.

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