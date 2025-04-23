"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Астры до 555,13 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Группы Астра" с 613,14 рубля до 555,13 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал роста 33% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент, по словам заместителя гендиректора по экономике и финансам Елены Бородкиной, может направить на выплату второй части дивидендов за 2024 год не менее 661 млн руб.

В декабре 2024 года совет директоров утвердил новую дивидендную политику: выплата составляет не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX (против 50% ранее), при условии, что чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM ? 1.

"Группа Астра" утверждала цель утроить чистую прибыль к 2025 году до 10-11 млрд руб. По итогам 2026 года, согласно обновленной информации, планируется рост до 12 млрд руб. с 6 млрд руб. в 2024 году.

В то же время, указывают эксперты инвесткомпании, фактором риска остается рост себестоимости: расходы на разработку ПО увеличились на 108 %, до 2,9 млрд руб.

"При этом ожидаем, что темпы прироста выручки в 2025 году замедлятся до порядка 50 % г/г, что связано с ожидаемым снижением темпов кредитования в РФ на фоне роста стоимости заимствований", - отмечают они в обзоре.

Также аналитики АКБФ обращают внимание, что совет директоров "Группы Астра" одобрил программу buyback до 2 млн акций (около 1 % капитала). На первом этапе предполагается выкупить с рынка около 500 тыс. акций (столько же передано менеджменту в 2024 году в рамках программы мотивации).

"Подобная информация свидетельствует в пользу снижения дисконта-поправки на риски вложений в бумаги эмитента. Однако, учитывая небольшой объем и неопределенность сроков, а также усиление рыночных рисков и включение компании в санкционный список Минфина США, сохраняем дисконт-поправку на риски на уровне 25%", - пишут эксперты в материале.

"Наш прогноз дивидендов по итогам 2025 года, с учетом комментариев менеджмента и параметров новой дивидендной политики, был снижен до 4,2 руб./ао (против рыночной оценки в 6 руб./ао)", - указывают они.

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