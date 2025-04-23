Акции Северстали интересны в качестве долгосрочной идеи - ПСБ

Акции "Северстали" интересны в качестве долгосрочной идеи, прогнозная стоимость бумаг сохраняется на уровне 1531 рубля за штуку, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Данные эмитента по финансовым и операционным результатам за 1К25 оказались слабыми. При этом считаем, что "Северсталь" достаточно неплохо проходит период слабого спроса на рынке металлопродукции, вызванного спадом потребления в строительной отрасли и машиностроении. EBITDA оказалась чуть лучше консенсуса благодаря большей доле реализации премиальной продукции", - пишет аналитик.

Локтюхов отмечает, что до момента формирования более четких условий по денежно-кредитной политике сильных триггеров для опережающего рынок роста акций "Северстали" видно не будет.

"Ждем улучшения финансовых результатов и возврата к выплате дивидендов во 2П25", - указывает эксперт ПСБ.

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