Рубль во вторник почти не изменился в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 22 апреля. Китайский юань завершил торги вторника на Московской бирже вблизи отметок предыдущего торгового дня. Рубль почти не изменился, несмотря на активно дорожающую нефть. Ранее рубль укреплялся в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,133 руб., что на 0,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 апреля на 70,23 копейки, до 81,462 руб./$1, и увеличил курс евро на 36,86 копейки, до 94,04 руб./EUR1.

"На валютном рынке наступило локальное равновесие - укрепляться прежними темпами у рубля, похоже, уже нет сил, но и сдавать позиции нацвалюта пока не спешит. Приближается налоговый период с пиками 25 и 28 апреля. Юань на бирже консолидируется чуть выше 11 руб., доллар на межбанке ходит у отметки 81 руб. Многое для рублевых активов в ближайшее время может изменить геополитика - в конце этой недели, как ожидается, будет обсуждаться мирный план по украинскому конфликту. Если реальный прогресс в урегулировании обозначится, валюты еще могут обновить минимумы, заглянув на время ниже 80 по доллару и ниже 11 по юаню. Но устойчивость рубля в любом случае временное явление - уже в мае вероятен разворот тренда с целями 85-90 за доллар и ближе к 12 за юань. Могут сказаться спад цен на нефть, сезонное оживление импорта, смягчение монетарного сигнала, увеличение спроса на валюту со стороны тех, кто планирует отдохнуть за рубежом", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники рынка во вторник находились в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Диалог России и США по Украине весьма обстоятельный, но о достижении результатов по этой теме пока говорить рано, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе. Но что касается достижения какого-то результата, пока еще, мне кажется, рано говорить", - сказал Ушаков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Он отметил, что контакты с американцами носят регулярный характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что жизнеспособный процесс украинского урегулирования можно уложить в узкие временные рамки, однако отметил, что работа ведется.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки, ну, вряд ли, это дело неблагодарное. Но работа действительно ведется", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Зарубину.

Так Песков прокомментировал заявления из США о том, что в течение нескольких дней Россия и Украина могут достигнуть важных договоренностей в урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о хороших шансах на то, что удастся заключить соглашение по украинскому урегулированию на этой неделе, сообщило агентство Bloomberg. "Есть хорошие шансы на то, что будет заключено соглашение между Россией и Украиной на этой неделе", - приводит агентство слова Трампа.

В ночь на понедельник Трамп также заявил в соцсетях, что надеется на соглашение по Украине в течение недели, однако тогда воздержался от оценок шансов на успех.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

ЦБ РФ с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании в пятницу, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Во вторую неделю апреля инфляция продолжила снижаться в условиях сохранения сильных позиций рубля и замедления роста экономической активности, констатирует эксперт. В пересчете на год после коррекции на сезонность инфляция составила 5,6%.

"Без фактического улучшения внешних условий укрепление рубля, вероятнее всего, будет временным, поэтому пока снижение инфляции нельзя считать устойчивым, - полагает Ващелюк. - Кроме того, ослаблению рубля со временем должно способствовать снижение цен на нефть, произошедшее вследствие активизации торговых войн и все более вероятного замедления роста мировой экономики".

Для того, чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен, по мнению эксперта, необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей.

"Рост неопределенности из-за торговых войн также должен способствовать тому, чтобы Банк России сохранил выжидательную позицию, - считает аналитик. - Влияние внешних условий пока представляется неоднозначным. Устойчивость снижения цен на нефть еще только предстоит оценить. Оно должно привести к более существенному ослаблению рубля, а также может интерпретироваться как уменьшение потенциала роста для российской экономики. Однако торговые войны могут иметь и дезинфляционные последствия. Цены на импорт для России могут уменьшиться в случае переориентации экспорта китайских товаров. Скорее всего, потребуется время для того, чтобы понять, какой эффект будет преобладать".

Ващелюк полагает, что на заседании 25 апреля Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21%, но может смягчить сигнал до нейтрального. Нейтральный сигнал, как представляется эксперту, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений внутренних или внешних условий.

Нефть продолжает дорожать вечером во вторник, восстанавливая потери предыдущего торгового дня.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $67,95 за баррель, что на 2,55% выше, чем на закрытие торгов в понедельник. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,03%, до $65,03 за баррель.

Накануне цены на нефть упали на 2,5% на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла неудачником и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Между тем ожидания ухудшения состояния мировой экономики в результате торговой войны, развязанной Трампом, продолжают сдерживать рост нефтяных цен.

Понижательное давление на рынок нефти также оказывают сообщения о прогрессе в переговорах между США и Ираном. В случае заключения нового соглашения по ядерной программе Ирана США могут отказаться от санкций против нефтяного экспорта этой страны.

Банк России во вторник, 22 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и спросе 2,290 трлн рублей) в среднем по ставке 21,27% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 15 апреля, ЦБ разместил 1,770 трлн рублей (при лимите 1,770 трлн рублей и спросе 4,133 трлн рублей) в среднем по ставке 21,24% годовых.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 апреля повысилась на 2 базисных пункта - до 20,67% годовых. Срочная версии RUONIA на срок один месяц во вторник понизилась на 3 базисных пункта, до 21,49% годовых, версия на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 2,65% годовых. Срочная версии RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 2 базисных пункта и составила 21,99% годовых.

эб мв