ЦБ РФ, вероятно, оставит без изменений уровень ставки в апреле - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, оставит без изменений уровень ключевой ставки (21% годовых) на заседании в пятницу, 25 апреля 2025 года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

"Пока ЦБ РФ занимает выжидательную позицию, признает замедление инфляции и указывает на риски ее закрепления на высоком уровне в случае преждевременного снижения ставок. Скорее всего, ставка в пятницу останется неизменной. Для принятия решения о ее снижении регулятору надо убедиться в устойчивости тренда на замедление инфляции, который пока притормозился, - пишет эксперт инвесткомпании. - В целом можно было бы снизить ставку и в апреле, поскольку в I квартале денежно-кредитные условия ужесточились, но проблема коммуникации и восприятия сигналов экономическими агентами, скорее всего, удержит ЦБ от снижения ставки в пятницу".

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