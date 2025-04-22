Бумаги Норникеля справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ГМК "Норильский никель" в настоящее время справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы нейтрально оцениваем фактические производственные результаты эмитента за первый квартал 2025 года ввиду незначительного изменения объемов производства в первом квартале и подтверждения компанией ранее озвученных производственных планов на текущий год. Учитывая ценовую конъюнктуру на мировых рынках металлов, наличие внешнеторговых ограничений и текущий уровень котировок бумаг компании, считаем, что в настоящее время они оценены рынком справедливо", - пишут эксперты.

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